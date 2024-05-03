منتخب اليابان يُتوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا بعد الفوز على أوزبكستان

نجح منتخب اليابان في التتويج بكأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز على أوزبكستان بهدف نظيف، وللمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق اللقب في عام 2016.

والتقى منتخب اليابان مع نظيره أوزبكستان على ملعب جاسم بن حمد بقطر، في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وسجل فوكي يامادا لاعب منتخب اليابان هدف فوز منتخبه في شباك أوزبكستان.، في الدقيقة 91 من زمن اللقاء.

وتؤهل هذه البطولة إلى أولمبياد باريس، والتي ستنطلق في الفترة 24 يوليو المقبل، وحتى 9 أغسطس المقبل، وسيشارك بها أول ثلاث منتخبات.

وسيتواجد منتخب اليابان صاحب اللقب في المجموعة الرابعة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، رفقة كلا من مالي وباراجواي والكيان الصهيوني.

بينما سيحل منتخب أوزبكستان في المجموعة الثالثة بجوار كلا من إسبانيا ومصر والدومينيكان.

فيما سيتواجد منتخب العراق صاحب المركز الثالث في بطولة آسيا، بالمجموعة الثانية رفقة كلا من منتخبات أوكرانيا والمغرب والأرجنتين.