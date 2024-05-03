وفاة ابن قائد الجيش السوداني بعد إصابته في حادث سير بتركيا

توفي محمد عبد الفتاح البرهان، ابن قائد الجيش السوداني، متأثراً بجروح خطرة أُصيب بها في حادث سير تعرّض له الشهر الماضي بتركيا، في المستشفى.

وكان محمد عبد الفتاح البرهان يقود دراجته النارية في العاصمة التركية أنقرة في مارس عندما اصطدم بسيارة وسقط على مسافة أمتار من دراجته.

ونُقل إلى المستشفى حيث أدخل العناية المركزة، وأوردت وكالة أنباء “دي إتش إيه” الخاصة، اليوم الجمعة، أنه توفي في المستشفى.

واندلعت حرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلاً، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة