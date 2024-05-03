“المواصفات”: لا حاجة في فحص المركبات المستعملة لطرف ثالث من خارج الجهات المقبولة من الهيئة

قال مدير عام الإدارة العامة لسلامة المنتجات في هيئة المواصفات السعودية إنه لا حاجة في فحص المركبات المستعملة لطرف ثالث من خارج الجهات المقبولة من الهيئة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن استخراج تقرير التفتيش للسيارات المستوردة لا يتجاوز من ساعتين إلى 3 ساعات بالهيئة، مشيرًا إلى أن عملية فحص المركبة المستعملة من بلد الشحن تضمن حماية المستهلك من استغلال ضعاف النفوس.

وأكد أن السوق السعودي لاستيراد السيارات كبير جدا ربما يصل إلى 100 ألف مركبة سنويا، موضحا أن القطاع التجاري له إجراءات أخرى في عمليات فحص المركبات المستعملة من الخارج.

وأشار إلى أن عدد الجهات المقبولة لدى الهيئة تجاوزت 600 جهة حول العالم لفحص المركبات المستعملة، مؤكدا أن الموديلات المستوردة المستعملة تخضع لإجراء الفحص حتى لو إنتاج العام.