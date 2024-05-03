الاتحاد يخسر أمام أبها بثلاثية في دوري روشن

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في فخ الهزيمة أمام أبها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

واستضاف استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية، أحداث مباراة الاتحاد وأبها في الجولة الثلاثين من دوري روشن للمحترفين.

وسجل ثلاثية أبها كلا من كريتشوفياك في الدقيقة 57، بينما أضاف حسن العلي الهدف الثاني في الدقيقة 69، وأحرز فابيان نوغويرا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

بينما سجل جوتا لاعب الاتحاد هدف فريقه الوحيد في المباراة في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز ارتقى رصيد أبها للنقطة 28، متواجدًا في المركز السادس عشر حيث خاض 30 مباراة، حيث فاز في 8 مواجهات، وتعادل في 4 لقاءات، وهُزم في 18 مواجهة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 50 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 30 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، بينما خسر في 10 لقاءات.