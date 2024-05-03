فتوى “حكم فتح هاتف الميت والاطلاع عليه” تثير جدلا في الكويت

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    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
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    مايو - مايو

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    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
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    معرض الإضاءة والصوت

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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

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    معرض الذكاء الاصطناعي

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    معرض الأخشاب

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    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

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    مؤتمر مستقبل الطيران

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  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
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    منتدى مستقبل السياحة

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
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    سبتمبر - سبتمبر

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    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
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    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 26 - 29
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فريق التحرير

3 مايو 2024

فتوى “حكم فتح هاتف الميت والاطلاع عليه” تثير جدلا في الكويت

منوعات
فتوى “حكم فتح هاتف الميت والاطلاع عليه” تثير جدلا في الكويت

أثارت فتوى صدرت مؤخرا عن قطاع الإفتاء في الكويت حول “حكم فتح هاتف الميت والاطلاع عليه” جدلا واسعا.

حيث تناولت الفتوى مسألة جواز أو عدم جواز الاطلاع على هاتف الشخص المتوفى، وحددت شروطا محددة لذلك.

ونصت الفتوى على أن الأصل هو حرمة الاطلاع على هاتف الميت، وذلك صونا لخصوصيته واحتراما لحياته الشخصية

وردّ قطاع الإفتاء في الكويت على إدارة شؤون الجنائز بشأن مطالبات الأهالي بتوفير بصمة يد أو وجه للميت من أجل فتح هاتفه النقال.

وكانت إدارة شؤون الجنائز في الكويت وجّهت خطابا لقطاع الإفتاء جاء فيه: “هناك أهالي يطالبون ببصمة يد أو وجه الميت لفتح هاتفه النقال”.

‏وجاء في رد قطاع الإفتاء على تلك المطالبات: “لا يجوز الاطلاع على هاتف الميت ستراً له وحفظاً لخصوصيته لمظنة وجود مايعيبه، وللضرورة يتم الاطلاع على جواله عن طريق القضاء أو الجهات الأمنية المختصة”.

أثارت هذه الفتوى جدلا واسعا في المجتمع الكويتي، حيث انقسمت الآراء حولها. فمن يرون أن حرمة خصوصية الميت يجب أن تُحترم حتى بعد وفاته، وأن الاطلاع على هاتفه يعد انتهاكا لهذه الخصوصية. بينما يرى آخرون أن هناك حالات ضرورية تبرر الاطلاع على هاتف الميت، مثل التحقق من وجود ديون أو مستحقات للميت، أو التأكد من وصيته.

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