مستشار تجاري: المطاعم العالمية دخلت السعودية بعد التوسعات الكبيرة في جلب الاستثمارات

تحدّث خالد الشليل، مستشار في المشاريع التجارية عن حضور المطاعم العالمية بشكل مطلق في الممكلة.

وقال الشليل في مداخلة ببرنامج “يا هلا” المُذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن خطة المطاعم العالمية بدأت في الدخول للسوق السعودية بعد التوسعات لجلب الاستثمارات الخارجية في الفترة الأخيرة.

وأضاف: “بالإضافة إلى الدراسات التي قُدمت باعتبار السعودية ثاني أكبر قوة شرائية على مستوى العالم، خاصة بدءًا من الكويت وأيضاً من بعض دول الخليج ثم مطاعم أخرى عالمية”.

وأشار الشليل إلى أن هذه كانت الأسباب قبيل كورونا، أما ما بعد كورونا بدأت تتغير الأمور وتظهر بعض الأنظمة الجديدة”، متابعًا: “ما حدث فقط هو تغيير قواعد اللعبة التجارية، حيث أصبحت الطريقة متغيرة جداً، وأصبح هناك توصيل وتجربة العميل، فمن لم يتغيّر هو الذي خرج من السوق”.