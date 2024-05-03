الفيحاء يفوز على الاتفاق بهدفي ساكالا في دوري روشن

حقق فريق الفيحاء الفوز على نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الاتفاق والفيحاء على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي.

وسجل فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء هدفي الفريق أمام الاتفاق في الدقيقة 72، 85 من زمن المباراة.

فيما سجل موسى ديمبلي لاعب الاتفاق هدف فريقه الوحيد في المباراة في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ورفع الفيحاء رصيده إلى النقطة 41، محتلًا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، حصيلة 30 مباراة، حيث فاز في 11 وتعادل في مثلهم، بينما هُزم 8 مباريات.

بينما يحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 41 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 30 لقاء، حيث فاز في 10 مباراة، وتعادل في11 مواجهات، بينما خسر في 9 لقاءات.