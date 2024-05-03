تسلا تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية

رفضعت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات المملوكة لإيلون ماسك دعوى قضائية على شركة هندية لإنتاج البطاريات واتهمتها بانتهاك حقوق علامتها التجارية باستخدام اسم العلامة التجارية (تسلا باور) للترويج لمنتجاتها، وطالبت بتعويضات وإصدار إنذار قضائي دائم ضد الشركة من قاض في نيودلهي.

وقالت شركة تسلا في جلسة استماع بالمحكمة العليا في دلهي هذا الأسبوع إن الشركة الهندية واصلت الإعلان عن منتجاتها بالعلامة التجارية (تسلا باور) على الرغم من إخطار بالتوقف والكف أُرسل إليها في أبريل نيسان 2022، وفقا لتفاصيل الجلسات التي نشرتها المحكمة على موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة.

وفي جلسة الاستماع، قالت شركة تسلا باور إنديا الهندية المحدودة، إن عملها الرئيسي هو تصنيع “بطاريات حمض الرصاص” وليس لديها أي نية لإنتاج سيارات كهربائية.

وجاء في وثائق المحكمة أن القاضي أمهل الشركة الهندية ثلاثة أسابيع لتقدم ردودا مكتوبة بعد أن سلمت مجموعة من الوثائق لدعم دفاعها.