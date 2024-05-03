تسلا تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية

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    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

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    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
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    مايو - مايو

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    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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  • 7 - 9
    مايو - مايو

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    مايو - مايو

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    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

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    مايو - مايو

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  • 21 - 23
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    معرض الأغذيه السعودي

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  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

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  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
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    منتدى مستقبل السياحة

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

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    يوليو - يوليو

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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فريق التحرير

3 مايو 2024

تسلا تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية

منوعات
تسلا تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية

رفضعت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات المملوكة لإيلون ماسك دعوى قضائية على شركة هندية لإنتاج البطاريات واتهمتها بانتهاك حقوق علامتها التجارية باستخدام اسم العلامة التجارية (تسلا باور) للترويج لمنتجاتها، وطالبت بتعويضات وإصدار إنذار قضائي دائم ضد الشركة من قاض في نيودلهي.

وقالت شركة تسلا في جلسة استماع بالمحكمة العليا في دلهي هذا الأسبوع إن الشركة الهندية واصلت الإعلان عن منتجاتها بالعلامة التجارية (تسلا باور) على الرغم من إخطار بالتوقف والكف أُرسل إليها في أبريل نيسان 2022، وفقا لتفاصيل الجلسات التي نشرتها المحكمة على موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة.

وفي جلسة الاستماع، قالت شركة تسلا باور إنديا الهندية المحدودة، إن عملها الرئيسي هو تصنيع “بطاريات حمض الرصاص” وليس لديها أي نية لإنتاج سيارات كهربائية.

وجاء في وثائق المحكمة أن القاضي أمهل الشركة الهندية ثلاثة أسابيع لتقدم ردودا مكتوبة بعد أن سلمت مجموعة من الوثائق لدعم دفاعها.

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