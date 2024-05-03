مختص في الأرصاد الجوية: درجات الحرارة في ارتفاع تدريجي وارتفاع الرطوبة أسهم في خفضها

قال المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي إن درجات الحرارة في ارتفاع تدريجي وارتفاع الرطوبة المصاحبة للأمطار أسهم في خفضها.

وتوقع في مداخلة لقناة “الإخبارية” أن تكون درجات الحرارة الكبرى في الرياض بداية الثلاثينات مئوية، وأقل منها في مناطق شمال المملكة.

وأضاف القازنلي: “نتوقع خلال هذا الأسبوع أن تبقى درجات الحرارة حول المعدل في المنطقة الغربية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتكون في نهاية الثلاثينات مئوية”.

وأكمل: “أن مناطق شمال المملكة قد تكون أقل من ذلك وتكون لطيفة خلال النهار وتميل إلى البرودة ليلا مع درجات حرارة دون الـ 15 درجة مئوية”.