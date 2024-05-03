لاعب مانشستر سيتي يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تفكير كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، في الرحيل عن الدوري الإنجليزي والانتقال إلى الدوري السعودي.

وأوضحت صحيفة “ذا صن” بأن ووكر صاحب 33 عامًا، طلب المشورة من زميله السابق رياض محرز بشأن الانتقال إلى السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رياض محرز يحصل على 45 مليون جنيه إسترليني سنويًا، ويمكن لووكر أن يتوقع نفس الشيء إلى انضم إلى الدوري السعودي.

وأكدت بأن كايل يفكر في مستقبله بعد الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتقد أن الانتقال إلى السعودية قد يكون مثاليًا له ولزوجته ولأطفالهما عندما ينتهي هنا.

وأختتمت موضحة بأن كايل تحدث إلى رياض عن أندية كرة القدم الموجودة هناك وعن الحياة بالنسبة للأشخاص الذين ينتقلون إلى هناك، من الواضح أن نمط الحياة مختلف إلى حد كبير.

ويتواجد رياض محرز ضمن فريق الأهلي، الذي انضم لصفوفه في العام الماضي، ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيتب الدوري السعودي، ويملك 71 نقطة في رصيده.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتواجد في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 79 نقطة في رصيده، حيث فاز في 24 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 3 مواجهات.