تقارير تكشف تشخيص إصابة حارس الفيحاء

كشفت تقارير صحفية عن تشخيص إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، فلاديمير ستويكوفيتش.

والتقى الاتفاق مع الفيحاء على ملعب نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي.

وفاز الفيحا على الاتفاق بهدفي سجلهما فاشيون ساكالا في الدقيقتين 72، 85 من زمن المباراة.

وتعرض فلاديمير ستويكوفيتش، إلى إصابة خلال مشاركته مع الفيحاء أمام الاتفاق، والتي على إثرها لم يستكمل المباراة.

وكشفت صحيفة الرياضية إلى أن الجهاز الطبي لفريق الفيحاء شخص إصابة ستويكوفيتش، بكدمة في الكتف، ولم يتم تحديد مدة غيابه عن الفريق.

ورفع الفيحاء رصيده إلى النقطة 41، محتلًا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، حصيلة 30 مباراة، حيث فاز في 11 وتعادل في مثلهم، بينما هُزم 8 مباريات.

بينما يحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 41 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 30 لقاء، حيث فاز في 10 مباراة، وتعادل في11 مواجهات، بينما خسر في 9 لقاءات.