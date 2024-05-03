مدرب النصر يستقر على بديل العمري أمام الوحدة

كشفت تقارير صحفية عن استقرار البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر، على بديلا عبد الإله العمري لاعب الفريق الأول لكرة القدم أمام الوحدة.

ويلتقي النصر مع نظيره الوحدة مساء اليوم السبت في الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت صحيفة الرياضية بأن كاسترو استقر على عودة المدافع علي لاجامي إلى القائمة الأساسية بدلًا من عبد الإله العمري الموقوف بتراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 71 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 29 مباراة، حيث فاز العالمي في 23 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر في 4 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 32 نقطة، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، بينما خسر في 15 لقاء.