مواعيد مباريات اليوم السبت 4 مايو 2024 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024 عدداً من المباريات الهامة فى مختلف المسابقات، على رأسها مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي، كما يلتقي ريال مدريد مع قادش فى الدوري الإسباني.

الدوري السعودي:

الشباب × الرائد: الساعة 6 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة SSC HD

الطائي × الخليج: الساعة 6 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة 2 SSC HD

النصر × الوحدة: الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة SSC HD

الدوري الإنجليزي:

آرسنال × بورنموث: الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد × فولهام: الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية

بيرنلي × نيوكاسل يونايتد: الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 1

شيفيلد يونايتد × نوتينجهام فورست: الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN SPORTS XTRA 1

مانشستر سيتي × وولفرهامبتون: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

ريال سوسييداد × لاس بالماس: الساعة 3 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 4

ريال مدريد × قادش: الساعة 5:15 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا × برشلونة: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا × أتلتيكو مدريد: الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي:

مونزا × لاتسيو: الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو × انتر ميلان: الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند × أوجسبورج: الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة beIN SPORTS XTRA 2

فولفسبورج × دارمشتات 98: الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية

فيردر بريمن × بوروسيا مونشنجلادباخ: الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة beIN SPORTS XTRA 3

شتوتجارت × بايرن ميونخ: الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 5

كولن × فرايبورج: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي:

لوهافر × ستراسبورج: الساعة 4 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 9

موناكو × كليرمون فوت 63: الساعة 6 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 4

ميتز × رين: الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 4

ستاد بريست × نانت: الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 4