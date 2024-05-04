مواعيد مباريات اليوم السبت 4 مايو 2024 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024 عدداً من المباريات الهامة فى مختلف المسابقات، على رأسها مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي، كما يلتقي ريال مدريد مع قادش فى الدوري الإسباني.
الدوري السعودي:
الشباب × الرائد: الساعة 6 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة SSC HD
الطائي × الخليج: الساعة 6 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة 2 SSC HD
النصر × الوحدة: الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة SSC HD
الدوري الإنجليزي:
آرسنال × بورنموث: الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 1
برينتفورد × فولهام: الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية
بيرنلي × نيوكاسل يونايتد: الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 1
شيفيلد يونايتد × نوتينجهام فورست: الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN SPORTS XTRA 1
مانشستر سيتي × وولفرهامبتون: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني:
ريال سوسييداد × لاس بالماس: الساعة 3 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 4
ريال مدريد × قادش: الساعة 5:15 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 3
جيرونا × برشلونة: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 3
ريال مايوركا × أتلتيكو مدريد: الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي:
مونزا × لاتسيو: الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة AD SPORTS Premium 1
ساسولو × انتر ميلان: الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الألماني:
بوروسيا دورتموند × أوجسبورج: الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة beIN SPORTS XTRA 2
فولفسبورج × دارمشتات 98: الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية
فيردر بريمن × بوروسيا مونشنجلادباخ: الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة beIN SPORTS XTRA 3
شتوتجارت × بايرن ميونخ: الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 5
كولن × فرايبورج: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 5
الدوري الفرنسي:
لوهافر × ستراسبورج: الساعة 4 عصرًا بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 9
موناكو × كليرمون فوت 63: الساعة 6 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 4
ميتز × رين: الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 4
ستاد بريست × نانت: الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، على قناة beIN Sports HD 4