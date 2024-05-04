حمدان بن محمد عن الشاعر بدر بن عبدالمحسن: فقدنا بدرًا لا يعوّض نوره

نعى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ 75 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وقال في منشور له عبر منصة “إكس”: “غاب البدر الذي أضاء بكلماته فضاء الشعر والمحبة والإحساس.. والذي صنع على مدى سنواتٍ طويلة ذكرياتنا وصاغ أدقّ مشاعرنا رحم الله الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود”.

وأضاف: “وخالص العزاء والمواساه لآل سعود الكرام ولعشّاق الكلمة في كلّ مكان.. فقدنا اليوم بدراً لا يعوّض نوره..ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضي الحروف”.