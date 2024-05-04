محلل سياسي لـ”الوئام”: إيران لن تتجاوز حدود الممكن في الصراع مع إسرائيل

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

4 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: إيران لن تتجاوز حدود الممكن في الصراع مع إسرائيل

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: إيران لن تتجاوز حدود الممكن في الصراع مع إسرائيل

الوئام – خاص
يترقب العالم ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، بشأن جولات الاستهداف الإيراني الإسرائيلي عقب الهجوم الأخير لإسرائيل على مدينة أصفهان الإيرانية، في وقت يتزايد فيه القلق الدولي جراء ما تشهده الأراضي الفلسطينية من جرائم وحشية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الحفاظ على التوازنات

وقال إبراهيم كابان الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك توازنات في منطقة الشرق الأوسط وهذه التوازنات يسعى أطرافها للحفاظ عليها وبالتالي إيران لن تتجاوز حدود الممكن في صراعها مع إسرائيل من خلال أدواتها في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

 

 

وأضاف “كابان” في تصريحات خاصة لـ”الوئام” القصف الإيراني على إسرائيل أصبح تمثيلية واضحة وبنفس السياق الرد الإسرائيلي على إيران تمثيلية واضحة، الطرفان لم يخوضا حرباً حقيقية أو مواجهة عسكرية أو قصفا حقيقيا وإنما كانت هي مجرد عمليات ومشاهد تشبيهية للحرب.

وتابع المحلل السياسي: “في واقع الأمر ليست هناك حربا ولكن تلك العمليات تأتي ضمن الحدود المسموحة لإيران وإسرائيل في الشرق الأوسط وبالتالي كلا الطرفين يعرفان حدودهما لاستراتيجية.

نفس السيناريوهات
وأوضح “كابان”، “وإن صادف وتكرر نفس سيناريو التصعيد الذي حدث سواء القصف الإيراني والرد الإسرائيلي والتهيئة التي فعلها الطرفان، فسيكون بنفس النمط ولن يخرج عن السيطرة لأن حتى حلفاء إيران الاستراتيجيين مثل روسيا أو الصين لن يسمحوا لإيران بالدخول في حرب ضد إسرائيل.

وختم المحلل السياسي بالقول: علينا أن ندرك هذه الحقيقة فإسرائيل ليست فقط تحت الوصاية الغربية الأمريكية وإنما تحت الوصاية الغربية الأمريكية الصينية الروسية فبالتالي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تملك حق الفيتو جميعها تتفق حول حماية إسرائيل إذا تعرض لهجوم إيراني أو هجوم آخر سواء أكان الهدف هو حماية إسرائيل أو لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع الصراع من أن يتسع ويتطور بشكل يضر مصالح تلك الدول بالأساس.

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