محلل سياسي لـ”الوئام”: أوروبا وقعت بمأزق أخلاقي وعليها دعم الدولة الفلسطينية المستقلة

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

4 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: أوروبا وقعت بمأزق أخلاقي وعليها دعم الدولة الفلسطينية المستقلة

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: أوروبا وقعت بمأزق أخلاقي وعليها دعم الدولة الفلسطينية المستقلة

الوئام – خاص

تتواصل الجهود السعودية والعربية لتشكيل موقف دولي داعم لقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق المبادرة العربية والقرارات الأممية، وقد نجحت تلك الجهود بشكل كبير في بلورة موقف أوروبي جديد يدعم الحل السياسي للأزمة لكن هذا الموقف يحتاج أن يثبت للعالم أنه يمتلك أدوات التأثير لتحقيقه وترجمته إلى أفعال حقيقية على أرض الواقع أبرزها الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وإقامة علاقات دبلوماسية معها.

ويتزايد الجدل حول الدور الأوروبي المساند لفلسطين، حيث توجد دولا أوروبية تدعم خيار حل الدولتين بينما تساند بعض الدول الأخرى إسرائيل بشكل صريح.

مأزق أخلاقي

وقال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي والباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن بعض الدول الأوروبية وقعت في مأزق أخلاقي كبير فهي من جهة تدعم حل الدولتين ولكنها في الوقت نفسه لا تجد أي مبرر يجعل من السياسة الأوروبية داعمًا للحركات المتطرفة التي تعترف بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأضاف “أنور” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه من مصلحة الدول الأوروبية أن لا تسقط في فخ أخلاقي أو الظهور كوجه محايد أو لا تدعم بشكل كامل وواضح قيام دولة فلسطينية هذا الأمر من شأنه أيضًا أن يهدد استقرار المنطقة أو يفتح جبهات حرب أخرى جديدة.

وتابع المحلل والباحث السياسي: “ولذلك من مصلحة دول أوروبا دعم قيام دولة فلسطينية ومساندة القضية بشكل واضح في المحافل الدولية وتكون السياسة التصويتية واضحة في هذا الإطار”.

دولة قابلة للحياة

وأوضح “أنور”، أن الحديث عن التفاصيل ما بعد الاعتراف هو التعقيد الأكبر فعلى سبيل المثال يمكن دعم قيام دولة فلسطينية ولكن دون جيش أو سلاح أو مقاومة أو وزارة مالية أو تكوين بنك مركزي وهذا الأمر من الممكن أن يؤجل الأمر برمته، ولذلك يجب على أوروبا أن تدعم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة فلا مجال للرمزية بعد كل هذه التضحيات.

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