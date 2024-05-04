محلل سياسي لـ”الوئام”: أوروبا وقعت بمأزق أخلاقي وعليها دعم الدولة الفلسطينية المستقلة

الوئام – خاص

تتواصل الجهود السعودية والعربية لتشكيل موقف دولي داعم لقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق المبادرة العربية والقرارات الأممية، وقد نجحت تلك الجهود بشكل كبير في بلورة موقف أوروبي جديد يدعم الحل السياسي للأزمة لكن هذا الموقف يحتاج أن يثبت للعالم أنه يمتلك أدوات التأثير لتحقيقه وترجمته إلى أفعال حقيقية على أرض الواقع أبرزها الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وإقامة علاقات دبلوماسية معها.

ويتزايد الجدل حول الدور الأوروبي المساند لفلسطين، حيث توجد دولا أوروبية تدعم خيار حل الدولتين بينما تساند بعض الدول الأخرى إسرائيل بشكل صريح.

مأزق أخلاقي

وقال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي والباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن بعض الدول الأوروبية وقعت في مأزق أخلاقي كبير فهي من جهة تدعم حل الدولتين ولكنها في الوقت نفسه لا تجد أي مبرر يجعل من السياسة الأوروبية داعمًا للحركات المتطرفة التي تعترف بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأضاف “أنور” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه من مصلحة الدول الأوروبية أن لا تسقط في فخ أخلاقي أو الظهور كوجه محايد أو لا تدعم بشكل كامل وواضح قيام دولة فلسطينية هذا الأمر من شأنه أيضًا أن يهدد استقرار المنطقة أو يفتح جبهات حرب أخرى جديدة.

وتابع المحلل والباحث السياسي: “ولذلك من مصلحة دول أوروبا دعم قيام دولة فلسطينية ومساندة القضية بشكل واضح في المحافل الدولية وتكون السياسة التصويتية واضحة في هذا الإطار”.

دولة قابلة للحياة

وأوضح “أنور”، أن الحديث عن التفاصيل ما بعد الاعتراف هو التعقيد الأكبر فعلى سبيل المثال يمكن دعم قيام دولة فلسطينية ولكن دون جيش أو سلاح أو مقاومة أو وزارة مالية أو تكوين بنك مركزي وهذا الأمر من الممكن أن يؤجل الأمر برمته، ولذلك يجب على أوروبا أن تدعم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة فلا مجال للرمزية بعد كل هذه التضحيات.