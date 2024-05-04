“واشنطن بوست”: غزة فقدت القدرة على زراعة غذائها بسبب الحرب

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الغزو الإسرائيلي لغزة، تضررت قدرة القطاع على إنتاج الغذاء والمياه النظيفة بشدة.

ودمرت الغارات الجوية والجرافات الإسرائيلية المزارع والبساتين، وذبلت المحاصيل التي تركها المزارعون الذين يبحثون عن الأمان في جنوب غزة، وتركت الماشية لتموت.

ويكشف التحليل اللاحق للبيانات الزراعية وصور الأقمار الصناعية والمقابلات مع الخبراء والفلسطينيين في القطاع أن النظام الزراعي الضعيف بالفعل على وشك الانهيار.

ومن الممكن أن تصل الخسائر في شمال غزة إلى 71%، في حين أن نحو ربع الدفيئات الزراعية في القطاع التي يبلغ عددها 7 آلاف قد تم تدميرها؛ 42 % منها تضررت ومن المحتمل أن تكون غير صالحة للاستعمال.

وحتى قبل الحرب، كان يتم استيراد معظم الفواكه والخضروات في غزة إلى القطاع، وكانت قدرة غزة على إطعام شعبها محدودة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن بسبب الحصار العقابي الذي فرضته إسرائيل.

ونتيجة لذلك، كانت الزراعة وصيد الأسماك في كثير من الأحيان مشروعات صغيرة الحجم ولكنها ضرورية، وقام سكان غزة بالزراعة وصيد الأسماك حيثما استطاعوا، وقاموا ببناء الدفيئات الزراعية على أسطح المنازل، وجمع مياه الأمطار لأغراض الري، وتجهيز القوارب لتشغيلها بزيت الطهي أو محركات السيارات، وتنتشر بساتين الزيتون الصغيرة وأشجار الفاكهة في المناظر الطبيعية.

وكانت المنتجات المحلية – الطماطم والخيار والباذنجان والأعشاب والفلفل الحار الأحمر والأخضر – تذهب إلى الأسواق أو مباشرة إلى طاولات المطبخ. واعتمدت الأسر على الإنتاج المحلي في أكثر من 40 بالمئة من فواكهها وخضرواتها حتى عام 2022، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

كانت الزراعة تمثل ما يقرب من نصف إجمالي مساحة أراضي غزة قبل الحرب، وفقا ليونوسات، مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة؛ وقد تضرر الآن 45 بالمائة من تلك الأراضي الزراعية.

قال خبراء قانونيون إنه بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجوز للأطراف المتحاربة حرمان المدنيين العالقين في النزاع من الحصول على الغذاء أو الماء. ويمتد هذا أيضًا إلى استهداف البنية التحتية الغذائية.

وقال توم دانينباوم، الأستاذ المشارك في القانون الدولي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس: “مع استثناءات محدودة للغاية، يُحظر مهاجمة تلك الأشياء أو تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الفائدة”.