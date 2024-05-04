كاديلاك تتخلى عن خططها لتصبح كهربائية بالكامل

أعلنت شركة كاديلاك، العلامة التجارية الفاخرة التابعة لشركة جنرال موتورز، عن تعديل استراتيجيتها للتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

بينما كانت تهدف في البداية إلى التخلي عن سيارات البنزين والديزل لصالح نماذج كهربائية حصرية، تشير التصريحات الأخيرة من كبار مسؤولي الشركة إلى أن نهجها سيكون أكثر مرونة، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار الطلب على سيارات الاحتراق الداخلي.

عوامل التغيير:

تحديات السوق:

واجهت صناعة السيارات الكهربائية العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص سلاسل التوريد، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة التبني مقارنة بالتوقعات الأولية.

تفضيلات العملاء:

تواصل أبحاث السوق إظهار رغبة ملحوظة من جانب المستهلكين في خيارات متنوعة للتنقل، مع بقاء الطلب على سيارات البنزين والديزل قوياً، خاصةً في بعض المناطق.

التكيف مع الواقع:

أظهرت كاديلاك استعدادها للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء الحاليين والمستقبليين.

على الرغم من التراجع عن هدفها السابق للتحول الكامل للكهرباء بحلول عام 2030، تُؤكد كاديلاك التزامها بالكهرباء على المدى الطويل.

تظل خطط الشركة لإطلاق العديد من النماذج الكهربائية خلال السنوات القادمة سارية، مع توقع طرح سيارات كهربائية في جميع قطاعات السوق.