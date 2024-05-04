كاديلاك تتخلى عن خططها لتصبح كهربائية بالكامل

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

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    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

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  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

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  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

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    المستقبل الذكي

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    معرض الأخشاب

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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
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    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
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    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

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  • 21 - 22
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    الملتقى العالمي للهيدروجين

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  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

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  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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فريق التحرير

4 مايو 2024

كاديلاك تتخلى عن خططها لتصبح كهربائية بالكامل

منوعات
كاديلاك تتخلى عن خططها لتصبح كهربائية بالكامل

أعلنت شركة كاديلاك، العلامة التجارية الفاخرة التابعة لشركة جنرال موتورز، عن تعديل استراتيجيتها للتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

بينما كانت تهدف في البداية إلى التخلي عن سيارات البنزين والديزل لصالح نماذج كهربائية حصرية، تشير التصريحات الأخيرة من كبار مسؤولي الشركة إلى أن نهجها سيكون أكثر مرونة، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار الطلب على سيارات الاحتراق الداخلي.

عوامل التغيير:

  • تحديات السوق:

واجهت صناعة السيارات الكهربائية العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص سلاسل التوريد، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة التبني مقارنة بالتوقعات الأولية.

  • تفضيلات العملاء:

تواصل أبحاث السوق إظهار رغبة ملحوظة من جانب المستهلكين في خيارات متنوعة للتنقل، مع بقاء الطلب على سيارات البنزين والديزل قوياً، خاصةً في بعض المناطق.

  • التكيف مع الواقع:

أظهرت كاديلاك استعدادها للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء الحاليين والمستقبليين.

على الرغم من التراجع عن هدفها السابق للتحول الكامل للكهرباء بحلول عام 2030، تُؤكد كاديلاك التزامها بالكهرباء على المدى الطويل.

تظل خطط الشركة لإطلاق العديد من النماذج الكهربائية خلال السنوات القادمة سارية، مع توقع طرح سيارات كهربائية في جميع قطاعات السوق.

 

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