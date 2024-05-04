نجم مانشستر سيتي يتواصل مع محرز للانتقال للدوري السعودي

بات نجم مانشستر سيتي قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل مساعي روشن لجلب أفضل اللاعبين.

ووفقًا لما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن كايل والكر، نجم مانشستر سيتي، يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن والكر تواصل بالفعل مع رياض محرز، لاعب أهلي جدة، ونصحه الأخير بالانتقال إلى الدوري السعودي، والموافقة على هذه الخطوة.

وذكرت التقارير أن هذه الخطوة ستمثل ضربة قوية لـ جوارديولا، الذي يعتمد عليه بشكل أساسي منذ انتقاله إلى مان سيتي في عام 2017، قادمًا من توتنهام.