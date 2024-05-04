ألسكندر فينك.. محتال البيتكوين الذي تطارده روسيا

لا يزال الجدل يُثار ألسكندر فينك، الذي يُعد أخطر محتال دولي في غسل الأموال بالعملات الرقمية وخاصة البيتكوين.

أكد محامي ألكسندر فينك، المشتبه به في جرائم إنترنت، أن موكله قد اعترف بارتكاب بعض التهم الموجهة إليه، وذلك وفقًا لتقرير وكالة تاس للأنباء.

فيما تم اعتقال فينك في اليونان في عام 2017، وتمت إدانته بتهم غسل الأموال في فرنسا بعد ذلك بثلاث سنوات، وينتظر حاليًا المحاكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ومن المتوقع الآن أن يتلقى فينك عقوبة السجن لمدة تقل عن 10 سنوات، حيث أنه أقر بأنه مذنب في عدد محدود من التهم، وذلك بعد أن كام “فينك” يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وبحسب محامي “فينك” أركادي بوخ، فإن المفاوضات انتهت بالتوصل إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام.

ويتهم فينك بغسل أموال تزيد على 4 مليارات دولار من خلال العملة المشفرة بيتكوين، وقبض عليه عام 2017 في اليونان بناء على طلب من الولايات المتحدة، وسُلمته اليونان إلى فرنسا حيث حُكم عليه بالسجن لخمس سنوات بتهمة غسل الأموال قبل إعادته إلى اليونان ليتم ترحيله إلى الولايات المتحدة في عام 2022.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن فينك “يواجه اتهامات بامتلاك وإدارة بي.تي.سي-إي، وهي منصة كبيرة لجرائم الإنترنت وغسل الأموال عبر الإنترنت سمحت لمستخدميها بتداول عملة بتكوين بمستويات عالية من إخفاء هوياتهم وطورت قاعدة عملاء تعتمد بشكل كبير على الأنشطة الإجرامية”.

وتصل العقوبة القصوى للتهم الموجهة ضد فينك في الولايات المتحدة إلى السجن 55 سنة، وفقًا لموقع وزارة العدل الأمريكية.