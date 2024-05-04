حسم موقف نجم الأهلي أمام الهلال

كشفت بعض التقارير أن الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله يسعى لاستعادة خدمات لاعب الوسط الإسباني جابري فيجا قبل مواجهة الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي.

يستعد فريق الأهلي، لملاقاة نظيره الهلال يوم الإثنين المقبل، في الكلاسيكو المؤجل من منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة “الرياضية” أن يايسله يتابع الحالة الطبية للإسباني فيجا، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في كلاسيكو الهلال من عدمها.

وتعرض فيجا، لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة أهلي جدة والأخدود، التي انتهت بخسارة فريقه 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري روشن السعودي.