متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة: قدمنا 6 آلاف طن كمساعدات لغزة عبر 48 طائرة و6 بواخر

كشف المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، حجم المساعدات السعودية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة.

وأوضح “الجطيلي”، أن الحملة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تابعت عملها لتقديم المساعدات للأشقاء في غزة، كما استمر الجسر الجوي والجسر البحري.

وشدد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان، على أن عدد الطائرات التي تم إرسالها بلغت 48 طائرة حملت على متنها حوالى 890 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية، كما وصلت 6 بواخر محملة بـ4966 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية إلى ميناء بورسعيد؛ تمهيدًا لنقلها برًّا إلى العريش ورفح.

وتابع “الجطيلي”:” قارب الوزن الإجمالي لحجم المساعدات إلى 6 آلاف طن كما يستمر دعم المشاريع على الأرض من قبل مركز الملك سلمان عبر العديد من الشركاء مثل منظمة الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي وهيئة الصليب الأحمر ومفوضية اللاجئين، بما يزيد على مائة مليون دولار لتقديم الخدمات الأساسية في القطاع الغذائي والصحي والإيواء والمياه وسوء التغذية والاستجابة الطارئة”.