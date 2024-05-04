الشباب يفتقد راكيتيتش أمام الرائد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن غياب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط الشباب، عن مباراة الرائد في دوري روشن بسبب الإصابة

وذكرت صحيفة “الرياضية” أن راكيتيتش يواصل أداء برنامجه التأهيلي في نادي الشباب، ومن المقرر أن ينتهي خلال الأسبوع المقبل استعداداً للدخول في التدريبات الجماعية.

وتعرض راكيتيتش، لإصابةٍ عضلية خلال مواجهة الشباب والفيحاء، التي خسرها فريقه 2ـ3، يوم 7 مارس الماضي، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وانضم راكيتيتش صاحب الـ36 عاماً، إلى صفوف الشباب السعودي في يناير الماضي قادماً من إشبيلية الإسباني وقد خاض مع الفريق 5 مباريات ببطولة دوري روشن وسجل هدفاً وصنع آخر.

وغاب إيفان راكيتيتش، نتيجة الإصابة، عن مواجهات فريق الشباب الماضية أمام الرياض والطائي وأبها والاتحاد وأخيراً الرائد.