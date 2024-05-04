الكشف عن طاقم تحكيم مباراة النصر والوحدة

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم السبت، من منافسات الجولة 30 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدير مباراة الطائي والخليج طاقم تحكيم سعودي بقيادة خالد الطريس، ويساعده محمد العبكري، وعبدالرحيم الشمري، ومحمد أبو شفارة حكما رابعا.

ويتواجد في غرفة الڤار الحكم السعودي، سلطان عكيري، ويساعده إبرهيم الدخيل.

وأسندت لجنة الحكام مباراة الشباب والرائد، إلى لطاقم تحكيم سعودي بقيادة رائد الزهراني، ويساعده حسن آل سلام، وعادل شراحيلي، ومشعل الشهري، حكما رابعا.

ويقود غرفة الڤار السعودي محمد الغامدي، ويساعده سعد الشبرمي.

ويدير مباراة النصر والوحدة، الحكم السعودي سلطان الحربي، ويساعده سعد السبيعي وعماد عسكر، وعبدالرحمن السلطان حكما رابعا.

ويتولى غرفة الڤار، الحكم السعودي فيصل البلوي، ويساعده عيسى الخيبري.