التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام قادش

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة قادش والمقرر إقامتها فى الخامسة والربع مساء اليوم، السبت، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل ريال مدريد عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للمرة الأولي في حراسة مرمي الملكي بعد مدة غياب دامت 9 أشهر بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

الدفاع: جارسيا – ناتشو – ميليتاو – كارفاخال

خط الوسط: سيبايوس – كامافينجا – مودريتش

الهجوم: جولر – إبراهيم دياز – خوسيلو