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4 مايو 2024

آرسنال يتخطى بورنموث بثلاثية ويحتفظ بصدارة الدوري الإنجليزي

رياضة
آرسنال يتخطى بورنموث بثلاثية ويحتفظ بصدارة الدوري الإنجليزي

واصل آرسنال تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على نظيره بورنموث، بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ36 من بريميرليج، على استاد الإمارات، معقل الجانرز.

بتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده للنقطة 83 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ انتصر في 26 لقاءً، وتعادل خلال 5 مواجهات، وخسر مثلهم، بينما يتواجد بورنموث في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

وافتتح بوكايو ساكا التسجيل للجانرز في الدقيقة 46 من علامة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 52 تصويبة رائعة من كاي هافرتز من داخل منطقة الجزاء لصالح أرسنال لكن تصدى لها حارس مرمى بورنموث.

كما شهدت الدقيقة 61 محاولة لصالح بورنموث بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق كوليفرت لكنها مرت بجوار المرمى.

وعزز لياندرو تروسارد تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان بالدقيقة 70 من عمر المباراة بعد تمريرة من ديكلان رايس إلى تروسارد الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

واختتم دكلان رايس ثلاثية الجانرز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليقضي على آمال بورنموث في العودة للمباراة.

تشكيل آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل آرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: توماسيو – ويليام ساليبا – جابرييل – بن وايت.

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد – توماس بارتي.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد – كاي هافريتز – بوكايو ساكا.

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