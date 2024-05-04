مورينيهو على أبواب تدريب القادسية

كشف الإعلامي الإنجليزي، بين جاكوبس، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قريب من قيادة نادي القادسية، الذي يلعب حاليًا في دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، وفي طريقه للصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وقال جاكوبس في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”: “يستهدف القادسية المملوك لشركة أرامكو جوزيه مورينيو كمدير فني جديد لهم في الموسم المقبل. إنهم على وشك الصعود إلى دوري المحترفين، ولديهم طموحات كبيرة لتحدي الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

من المقرر أن يصل مورينيو إلى الخبر في أواخر مايو الجاري”.