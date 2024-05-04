ارتفاع متوسط الأعمار في السعودية إلى 78.10 سنة

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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  • 20 - 21
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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

4 مايو 2024

ارتفاع متوسط الأعمار في السعودية إلى 78.10 سنة

محليات
ارتفاع متوسط الأعمار في السعودية إلى 78.10 سنة

الوئام – خاص

نجاحات كبرى كشف عنها التقرير السنوي لرؤية 2030، حيث تهدف الرؤية إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، كما تهدف إلى تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في كافة القطاعات بما فيها القطاع الصحي الذي يعد أحد القطاعات الحيوية في المجتمع.

ارتفاع متوسط العمر المتوقع

وتستهدف رؤية 2030 رفع معدل متوسط العمر المتوقع إلى 80 سنة في 2030 مقارنة مع خط الأساس المقدر بـ77.6 سنة حيث كشف تقرير العام الماضي عن ارتفاع القيمة الفعلية لمعدل متوسط العمر المتوقع 78.10 سنة من خلال تعزيز الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بحسب الكم والكيف.

التوسع في الخدمات الصحية

كما شهدت السنوات الماضية توسعًا كبيرا في تغطية التجمعات السكانية بالخدمات الصحية، ففي الوقت الذي استهدفت فيه الرؤية الوصول بالخدمات الصحية إلى 96% من التجمعات الصحية في العام الماضي تم الوصول إلى 96.41% خلال العام الماضي ما يعني تجاوز النسبة المستهدفة والوصول إلى المعدل المستهدف في عام 2030 والذي تم تحديده عند 99.5%.

تطوير البنية التحتية الصحية

كما تهدف الرؤية إلى تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا الطبية وتوفير فرص التدريب والتطوير للكوادر الطبية.

السجل الطبي الرقمي

وتهدف الرؤية أيضا إلى تحقيق عدد من الأهداف بحلول عام 2025، وهي؛ زيادة نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية لتسهيل حصول الأفراد على الرعاية الصحية، وتوسيع تطبيق السجل الطبي الرقمي ليشمل 100% من سكان المملكة، مما سيسهم في تحسين الممارسة الطبية وزيادة قدرة الأطباء على تشخيص وعلاج الأمراض.

 

تسهيل تجربة المستفيدين

وفي مجال الرعاية الصحية، تم تعزيز وتحسين الخدمات الصحية لتسهيل تجربة المستفيدين، حيث استفاد أكثر من 30 مليون مستفيد من تطبيق “صحتي”.

وتم إطلاق خدمة “طبيب لكل أسرة” لتقديم الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية، حيث تم ربط 20 مليون مستفيد بفريق طبي لكل أسرة.

كما تم إطلاق منصة نفيس التي تحتفظ بالسجل الصحي الموحد للمريض بهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز التحول الرقمي حيث استفاد منها أكثر من 14 مليون مستفيد، من خلال استخدام أحدث التقنيات لتعزيز مستوى وجودة الخدمات الصحية.

 

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