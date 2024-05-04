ارتفاع متوسط الأعمار في السعودية إلى 78.10 سنة

الوئام – خاص

نجاحات كبرى كشف عنها التقرير السنوي لرؤية 2030، حيث تهدف الرؤية إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، كما تهدف إلى تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في كافة القطاعات بما فيها القطاع الصحي الذي يعد أحد القطاعات الحيوية في المجتمع.

ارتفاع متوسط العمر المتوقع

وتستهدف رؤية 2030 رفع معدل متوسط العمر المتوقع إلى 80 سنة في 2030 مقارنة مع خط الأساس المقدر بـ77.6 سنة حيث كشف تقرير العام الماضي عن ارتفاع القيمة الفعلية لمعدل متوسط العمر المتوقع 78.10 سنة من خلال تعزيز الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بحسب الكم والكيف.

التوسع في الخدمات الصحية

كما شهدت السنوات الماضية توسعًا كبيرا في تغطية التجمعات السكانية بالخدمات الصحية، ففي الوقت الذي استهدفت فيه الرؤية الوصول بالخدمات الصحية إلى 96% من التجمعات الصحية في العام الماضي تم الوصول إلى 96.41% خلال العام الماضي ما يعني تجاوز النسبة المستهدفة والوصول إلى المعدل المستهدف في عام 2030 والذي تم تحديده عند 99.5%.

تطوير البنية التحتية الصحية

كما تهدف الرؤية إلى تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية والرعاية الصحية، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا الطبية وتوفير فرص التدريب والتطوير للكوادر الطبية.

السجل الطبي الرقمي

وتهدف الرؤية أيضا إلى تحقيق عدد من الأهداف بحلول عام 2025، وهي؛ زيادة نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية لتسهيل حصول الأفراد على الرعاية الصحية، وتوسيع تطبيق السجل الطبي الرقمي ليشمل 100% من سكان المملكة، مما سيسهم في تحسين الممارسة الطبية وزيادة قدرة الأطباء على تشخيص وعلاج الأمراض.

تسهيل تجربة المستفيدين

وفي مجال الرعاية الصحية، تم تعزيز وتحسين الخدمات الصحية لتسهيل تجربة المستفيدين، حيث استفاد أكثر من 30 مليون مستفيد من تطبيق “صحتي”.

وتم إطلاق خدمة “طبيب لكل أسرة” لتقديم الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية، حيث تم ربط 20 مليون مستفيد بفريق طبي لكل أسرة.

كما تم إطلاق منصة نفيس التي تحتفظ بالسجل الصحي الموحد للمريض بهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز التحول الرقمي حيث استفاد منها أكثر من 14 مليون مستفيد، من خلال استخدام أحدث التقنيات لتعزيز مستوى وجودة الخدمات الصحية.