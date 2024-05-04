كمبيوتر فائق السرعة يتوقع فناء البشرية

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  • معارض
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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  • 5 - 14
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    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

4 مايو 2024

كمبيوتر فائق السرعة يتوقع فناء البشرية

منوعات
كمبيوتر فائق السرعة يتوقع فناء البشرية

نُشرت دراسة في مجلة “Nature Geoscience” أطلقت تحذيراتٍ صادمة حول مستقبل الحياة على الأرض، حيث تنبأت بانقراض الثدييات تقريباً، بما في ذلك الإنسان، نتيجة لتفاعل عدة عوامل مهمة.

و تعتمد تلك التوقعات على زيادة معدلات الاحتباس الحراري، وتدهور نوعية البيئة، وتغيرات جذرية في التوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية.

حيث يُعَدُّ نقص الإمدادات الغذائية واحداً من أهم التحديات التي تواجه البيئة، حيث تزداد الضغوط على الموارد الطبيعية بفعل النمو السكاني السريع والتغيرات في نمط الاستهلاك الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، يُعَدُّ ارتفاع منسوب مياه البحار تهديداً متزايداً، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى فيضانات مدمرة تهدد المدن الساحلية والبيئات الطبيعية الحيوية.

وتزايد درجات الحرارة بشكل غير مسبوق هو أحد التأثيرات الرئيسية للاحتباس الحراري، والذي يتسبب في تدهور جودة الهواء وتغيرات جذرية في نظم الطقس والمناخ.

ومن المخاطر المتوقعة لارتفاع درجات الحرارة بشكل متزايد تغير النظم البيئية، وتقلص التنوع البيولوجي، وزيادة تكرار الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات.

كما تعتبر التوقعات المتشائمة للمستقبل البيئي مدعاة للقلق، وتتطلب تدابير عاجلة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وبالتالي، يُحثّ الباحثون وصناع القرار على اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لتحديات البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

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