“المسافر راح”.. في رحاب بدر بن عبدالمحسن

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

4 مايو 2024

“المسافر راح”.. في رحاب بدر بن عبدالمحسن

مقالات الرأي
“المسافر راح”.. في رحاب بدر بن عبدالمحسن

منصور الظاهري

في رحاب ذكرى بدر بن عبدالمحسن، تعود إلينا قصائده تحمل عبء الغياب وأسى الفقدان، لتنسج من الحروف رداءً للحظات التي تخللتها مشاعر مضطربة وأمل غائب، مثل قصيدته الخالدة التي خلفت وقعًا في الروح: “لا تلوح للمسافر.. المسافر راح..”.

في لحظة رحيل الشاعر الكبير، تتماهى خبر وفاته مع أبياته الثرية بالمعاني، مانحةً إياه الوداع الذي كان لحظة فارقة في الذاكرة الشعرية، عكست كيف أن الرحيل لا يكون فقط للأجساد، بل للأرواح التي توغل في عمق الوجود.

“لا تلوح للمسافر”، كأنما هو رثاء لروحه قبل أن ينعى ذاته، تعليقاً على الفناء والرحيل الأبدي بلمحاتٍ من الوجد والحنين. هذه الأبيات تشكل مرثية لكل ذي روح مسافرة، تعبر الآفاق بحثًا عن معاني البقاء وسط زحام الغياب.

الشاعر الذي حول القطار إلى مثال يعبر عن الرحلة الأخيرة، “القطار.. وفاتنا.. والمسافر راح..”، يلخص فلسفة الحياة في رحلتها المحتومة نحو النهاية. كأنه يخبرنا أن الوقت لا يرحم، وأن اللحظات التي نعتقد أنها بين أيدينا، ما هي إلا مسافرة تتأهب للرحيل في أي لحظة.

بهذه الكلمات، يُظهر لنا بدر بن عبدالمحسن قوة الشعر في تصوير الحياة والموت، الحب والفقد، بطريقة تخترق القلب مباشرةً. يحثنا على تقدير اللحظة والعيش لأجل اليوم، فربما غدًا، كل ما نملك هو ذكريات المسافر الذي راح.

وفي ظلال خبر وفاته، نتذكر بدر بن عبدالمحسن كواحد من الشعراء الذين خلدوا أحزانهم في قصائد، لم تكن فقط كلمات تنساب بين سطور الورق، ولكنها كانت نبضات أرواح، تعبر عن تجربة إنسانية عميقة، تشاركنا الألم والأمل، فلحظة الوداع التي خلّفت خبر رحيله، تصير جزءًا من هذا الفضاء الرحب الذي خلقه بشعره.

لذا، ومن هنا، نقف على أعتاب الذكرى، ننحني احترامًا وتقديرًا لروح شاعرٍ أثرى الحياة بكلماته، تاركًا وراءه إرثًا يتجاوز الزمان، يعلمنا كيف نواجه رحلة الوجود بكل شجاعة، وكيف أن في النهاية، “لا تلوح للمسافر”.

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