“المسافر راح”.. في رحاب بدر بن عبدالمحسن

منصور الظاهري

في رحاب ذكرى بدر بن عبدالمحسن، تعود إلينا قصائده تحمل عبء الغياب وأسى الفقدان، لتنسج من الحروف رداءً للحظات التي تخللتها مشاعر مضطربة وأمل غائب، مثل قصيدته الخالدة التي خلفت وقعًا في الروح: “لا تلوح للمسافر.. المسافر راح..”.

في لحظة رحيل الشاعر الكبير، تتماهى خبر وفاته مع أبياته الثرية بالمعاني، مانحةً إياه الوداع الذي كان لحظة فارقة في الذاكرة الشعرية، عكست كيف أن الرحيل لا يكون فقط للأجساد، بل للأرواح التي توغل في عمق الوجود.

“لا تلوح للمسافر”، كأنما هو رثاء لروحه قبل أن ينعى ذاته، تعليقاً على الفناء والرحيل الأبدي بلمحاتٍ من الوجد والحنين. هذه الأبيات تشكل مرثية لكل ذي روح مسافرة، تعبر الآفاق بحثًا عن معاني البقاء وسط زحام الغياب.

الشاعر الذي حول القطار إلى مثال يعبر عن الرحلة الأخيرة، “القطار.. وفاتنا.. والمسافر راح..”، يلخص فلسفة الحياة في رحلتها المحتومة نحو النهاية. كأنه يخبرنا أن الوقت لا يرحم، وأن اللحظات التي نعتقد أنها بين أيدينا، ما هي إلا مسافرة تتأهب للرحيل في أي لحظة.

بهذه الكلمات، يُظهر لنا بدر بن عبدالمحسن قوة الشعر في تصوير الحياة والموت، الحب والفقد، بطريقة تخترق القلب مباشرةً. يحثنا على تقدير اللحظة والعيش لأجل اليوم، فربما غدًا، كل ما نملك هو ذكريات المسافر الذي راح.

وفي ظلال خبر وفاته، نتذكر بدر بن عبدالمحسن كواحد من الشعراء الذين خلدوا أحزانهم في قصائد، لم تكن فقط كلمات تنساب بين سطور الورق، ولكنها كانت نبضات أرواح، تعبر عن تجربة إنسانية عميقة، تشاركنا الألم والأمل، فلحظة الوداع التي خلّفت خبر رحيله، تصير جزءًا من هذا الفضاء الرحب الذي خلقه بشعره.

لذا، ومن هنا، نقف على أعتاب الذكرى، ننحني احترامًا وتقديرًا لروح شاعرٍ أثرى الحياة بكلماته، تاركًا وراءه إرثًا يتجاوز الزمان، يعلمنا كيف نواجه رحلة الوجود بكل شجاعة، وكيف أن في النهاية، “لا تلوح للمسافر”.