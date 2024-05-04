ريال مدريد يقترب من الليجا بثلاثية أمام قادش

فاز فريق ريال مدريد على قادش بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن مباريات الجولة الـ 34 لمنافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل المغربى إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 51، ثم أضاف جود بيلينجهام الهدف الثانى في الدقيقة 68، قبل أن يختتم خوسيلو الثلاثية فى الدقيقة الأخيرة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

الدفاع: جارسيا – ناتشو – ميليتاو – كارفاخال

خط الوسط: سيبايوس – كامافينجا – مودريتش

الهجوم: جولر – إبراهيم دياز – خوسيلو

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة، فيما يأتي برشلونة وصيفًا برصيد 73 نقطة.

وأصبح ريال مدريد يحتاج لنقطة واحدة للتتويج رسمياً بلقب الدوري الإسباني، وفى حال سقوط برشلونة أمام جيرونا سيتوج الملكي بلقب الليجا للمرة الـ 36 فى تاريخه.

وخاض الريال اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية، خاصة أن الفريق حقق الفوز في آخر خمس مباريات بالدوري الإسباني، كما أنه تعادل مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني، يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كان 8 لاعبين من فريق ريال مدريد الإسباني قد ترشحوا لاختيارهم في فريق الموسم ببطولة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.

تمثل اللاعبين المرشحين من ريال مدريد، لإختيارهم في فريق الموسم، في أندرو لونين حارس مرمي الملكي ثم أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، توني كروس، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.