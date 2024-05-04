8 أنواع من الأطعمة والمشروبات تضرّ بصحة الأسنان

الدكتور أحمد عبدالمقصود سعد – أخصائي طب وزراعة الأسنان وأمراض وتجميل اللثة

تنتشر آلام وتلف الأسنان وتتعدّد أسبابها بين مختلف المراحل العمرية للكبار والصغار، ويبقى الحفاظ على صحة الأسنان ضرورة لا غنى عنها، كونها جزءاً من الصحة العامة، وتبقى أيضاً نوعية الغذاء والمشروبات من الأمور المهمة للحفاظ على صحتها، حيث يعتقد البعض خطأً أنّ السكر هو العامل الوحيد الذي يضرّ الأسنان.

وللحفاظ على صحة الأسنان، يجب الحرص على عدم تناول الكثير من الأطعمة والمشروبات الخارجية، بأنواعها، لا سيما مع وجود المواد الحافظة التي تضرّ بالصحة، ويفضّل تناول الأطعمة والمشروبات المعدّة في المنزل.

ومِن الضروري أيضاً تجنّب تناول المثلجات، كالآيس كريم الذي قد يسبّب حساسية الأسنان، والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكثير مِن المواد التي قد تضر بصحة وميناء الأسنان، فضلاً عن المشروبات الحمضية كالليمون والبرتقال، والحلوى الصّلبة الغنية بالسكر التي تقوم بمصّها لفترة طويلة أو تفتيتها باستخدام الأسنان، ما يتسبّب في آثار خطيرة على طبقة ميناء الأسنان، وقد تعمل على تآكلها بمرور الوقت دون عناية.

يُنصح أيضاً بعدم الإكثار مِن تناول المكرونات دون تنظيف جيّد للأسنان، وتجنّب الأطعمة اللزجة التي تبقى عالقةً بالأسنان لمدة طويلة ويصعب التخلّص من بقاياها بسهولة، ويبقى هناك خطر كبير على صحة الأسنان من إدمان الشاي والقهوة، كونهما يحتويان على الكافيين العالي التركيز والذي يُؤذي ميناء الإسنان ويعمل على تغيّر لونها.