تشكيل النصر الرسمي أمام الوحدة في دوري روشن

أعلن البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر، تشكيل فريقه الرسمي أمام الوحدة في المباراة التي ستقام بعد قليل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي النصر مع نظيره الوحدة مساء اليوم السبت، على ملعب الأول بارك في الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 71 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 29 مباراة، حيث فاز العالمي في 23 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر في 4 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 32 نقطة، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، بينما خسر في 15 لقاء.

تشكيل النصر أمام الوحدة في دوري روشن:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميرك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: أيمن يحيى، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.