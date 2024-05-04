الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لرئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية دولة الإمارات العربية المتحدة، للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وذلك في قصر المشرف بأبوظبي، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات سلطان بن عبدالله العنقري، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان.