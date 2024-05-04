الشباب يفوز على الرائد بثنائية في دوري روشن

حقق فريق الشباب الفوز على الرائد بهدفين دون رد، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الشباب مع نظيره الرائد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل كارلوس جونيور لاعب الشباب الهدف الأول في الدقيقة 56، فيما أضاف يانيك كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة 81 من زمن المباراة، ليحصد الليوث ثلاث نقاط جديدة في رصيده.

وبهذا الفوز فقد ارتقى الشباب إلى النقطة 41 محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خاض الفريق 30 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في مثلهم، فيما خسر في 8 مواجهات.

بينما يتواجد الرائد في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 31 نقطة في رصيده، حيث خاض 30 مباراة، وفاز في 8 مواجهات، بينما تعادل في 7 مباريات، وهُزم في 15 لقاء.