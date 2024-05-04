التعادل السلبي يحسم مباراة الخليج والطائي

انتهت أحداث مباراة الخليج والطائي بالتعادل السلبي بين الفريقين، والتي أقيمت اليوم السبت، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الخليج واجه الطائي في المباراة التي أقيمت بالجولة الثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

وحصد كل فريق نقطة في رصيده ليصبح الخليج رصيده 36 نقطة، متواجدًا في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل مثلهم، بينما خسر في 12 لقاء.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الطائي في المركز قبل الأخير، ولديه 27 نقطة، حيث فاز في 7 مواجهات، وتعادل في 6 مباريات، بينما هُزم في 17 لقاء.