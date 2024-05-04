أندية الدوري الإنجليزي والفرنسي تهتم بضم لاعب بايرليفركوزن

تهتم أندية الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي بضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وحصد فريق باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني 2023/2024، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك قبل انتهاء الدوري الألماني بـ 5 جولات.

ووفقًا للصحفي أكرم كونور فأن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي مهتمة بلاعب باير ليفركوزن غوستافو بويرتا البالغ من العمر 20 عامًا.

وأشار إلى أن بطل الدوري الألماني حدد سعر الاستغناء عن اللاعب الكولومبي، بمبلغ قدره 10 ملايين يورو.

وكان اللاعب الكولومبي جوستافو بويرتا، انضم إلى نادي ليفركوزن الألماني في موسم الانتقالات الشتوية لعام 2023، بعقد يستمر حتى عام 2028.