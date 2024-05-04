جيرونا يقلب الطاولة ويفوز على برشلونة برباعية في الدوري الإسباني

نجح فريق جيرونا في قلب الطاولة والفوز على نظيره برشلونة، بأربعة أهداف مقابل هدفين في بطولة الدوري الإسباني، اليوم السبت.

واستضاف ملعب مونتيليفي، أحداث مباراة برشلونة وجيرونا التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الليجا.

وسجل أندرياس كريستنسن لاعب برشلونة هدف فريق الأول في الدقيقة 3، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 45+1.

بينما سجل رباعية جيرونا كلا من أرتيم دوفيك في الدقيقة 4، و بورتو في الدقيقتين 65، 75، و ميجيل وتيريز في الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة رفع جيرونا رصيده للنقطة 74 متواجدًا في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث فاز في 23 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر في 6 لقاءات.

بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، حصيلة 34 مباراة، حيث فاز البارسا في 22 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في 5 لقاءات.