الشيخ محمد بن زايد ناعياً “البدر”: رحل بعد رحلة طويلة من الإبداع

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، الذي وافته المنية اليوم.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على منصة “إكس”: “رحم الله الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وخالص العزاء لأسرته والشعب السعودي الشقيق، رحل بعد رحلة طويلة من الإبداع، وترك سجلاً حافلاً من الإرث الأدبي المتميز”.

وتوفي، اليوم السبت، الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن عن عمر يناهز 75 عاماً.

ويعد الأمير بدر بن عبدالمحسن أحد أبرز رواد الشعر الحديث في المنطقة، وحصل على وشاح الملك عبدالعزيز عام 2019 من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتغنى بأشعاره مطربون بارزون، أهمهم محمد عبده وطلال مداح وعبدالمجيد عبدالله وعبدالله الرويشد وكاظم الساهر وصابر الرباعي.