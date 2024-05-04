ريال مدريد يتُوج بلقب الدوري الإسباني للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه

نجح فريق ريال مدريد، في حسم لقب بطولة الدوري الإسباني اليوم السبت، بعد هزيمة برشلونة أمام جيرونا.

وتعرض برشلونة لهزيمة ثقيلة أمام جيرونا، بأربعة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وفي ذات السياق نجح ريال مدريد في تحقيق فوزًا سهلًا على قادش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بنفس الجولة من بطولة الدوري.

وبهذا فقد حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني، وهو يعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 87 نقطة، ونجح الملكي في الفوز 27 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، بينما هُزم مرة واحدة فقط طوال مشواره بالبطولة.

وتُوج فريق ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه، قبل نهاية البطولة بأربعة جولات.

ويعد فريق ريال مدريد هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإسباني برصيد 36 لقبًا، فيما يأتي غريمه برشلونة في المركز الثاني برصيد 27 لقب.