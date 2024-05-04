النصر يتقدم على الوحدة برباعية في الشوط الأول

تقدم فريق النصر على نظيره الوحدة برباعية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة المقامة اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يواجه نظيره الوحدة، على ملعب الأول بارك في إطار مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي

وسجل كريستيانو رونالدو قائد النصر هدفين للعالمي في الدقيقتين 5، 12، بينما أحرز أوتافيو هدفًا في الدقيقة 18، وأضاف ساديو ماني الهدف الرابع في الدقيقة 45.

ودخل النصر المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 71 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 29 مباراة، حيث فاز العالمي في 23 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر في 4 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 32 نقطة، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، بينما خسر في 15 لقاء.