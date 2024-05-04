النصر يسحق الوحدة بسداسية في دوري روشن

نجح فريق النصر في تحقيق فوزًا عريضًا على الوحدة بسداسية نظيفة في المباراة التي انتهت منذ قليل بالدوري السعودي

النصر واجه نظيره الوحدة، على ملعب الأول بارك في إطار مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو قائد النصر ثلاث أهداف للعالمي “هاتريك” في الدقائق 5، 12، 52، ليسجل الدون الهاتريك الخامس مع النصر منذ انضمامه.

بينما أحرز أوتافيو هدفًا في الدقيقة 18، وأضاف ساديو ماني الهدف الرابع في الدقيقة 45، وأضاف محمد آل فتيل الهدف السادس في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

وعزز النصر تواجده في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، حيث خاض 30 مبارا، حقق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في مواجهتين، بينما تعرض للهزيمة في 4 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 32 نقطة، حصيلة 30 مباراة، حيث فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، بينما خسر في 16 لقاء.