عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما سجل هاتريك اليوم في شباك الوحدة.

وحقق النصر فوزًا كبيرًا على الوحدة بستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو قائد النصر ثلاث أهداف للعالمي “هاتريك” في الدقائق 5، 12، 52، ليسجل الدون الهاتريك الخامس مع النصر منذ انضمامه.

بينما أحرز أوتافيو هدفًا في الدقيقة 18، وأضاف ساديو ماني الهدف الرابع في الدقيقة 45، وأضاف محمد آل فتيل الهدف السادس في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك رونالدو أمام الوحدة:

1- كريستيانو رونالدو في المركز الأول بـ 32 هدفًا.

2- الكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال برصيد 23 هدفًا.

3- عبد الرازق حمد الله لاعب الاتحاد برصيد 19 هدفًا.

4- فاشيون سكالا لاعب الفيحاء، أندرسون تاليسكا لاعب النصر برصيد 16 هدفًا لكل لاعب.

5- جورج كيفين نكودو لاعب ضمك، فراس البريكان لاعب الأهلي برصيد 15 هدفًا لكل لاعب.

6- ساديو ماني لاعب النصر، مالكوم دي أوليفيرا لاعبا الهلال، سالم الدوسري لاعب الهلال برصيد 13 هدفًا لكل لاعب.

7- موسى ديمبلي لاعب الاتفاق، بيرنارد مينساه لاعب الطائي، أوديون إيغالو لاعب الوحدة، برصيد 12 هدف لكل لاعب.

8- كريم البركاوي لاعب الرائد، برصيد 11 هدف.

9- رياض محرز لاعب الأهلي، جواو بيدور لاعب التعاون، كريستيان تيلو لاعب الفتح، سيرجي سافيتش لاعب الهلال، هنري نيكورو لاعب الفيحاء، برصيد 10 أهداف لكل لاعب.

10- كريم بنزيما لاعب الاتحاد، كريتشوفياك برصيد 9 أهداف لكل لاعب.