“أبل” تعتزم تزويد “سيري” بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “أبل”، تيم كوك، مؤخرًا إلى اقتراب موعد إطلاق مزايا ذكاء اصطناعي جديدة في نظام iOS.

وتُشير التقارير إلى أن إصدار iOS 17 قد يشهد العديد من التحسينات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

مع ازدياد شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي، تسعى “أبل” إلى الاستفادة من هذه التقنية في تطبيقاتها، خاصة وأنها تمتلك قاعدة واسعة من المستخدمين عبر مليارات الأجهزة في جميع أنحاء العالم.

وتحرص “أبل” على تقديم تطبيقات وخدمات ذكية تُعزز تجربة المستخدم، مع التركيز على الفوائد العملية مع الحفاظ على خصوصية البيانات.

ومن المرجح أن يشهد مساعد أبل الصوتي “سيري” تحسينات كبيرة بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث قد يكتسب القدرة على تحليل وتلخيص النصوص داخل تطبيق الرسائل، مما يُسهل على المستخدمين فهم المعلومات وفهمها بسرعة.

وتُشكل النماذج اللغوية الكبيرة مثل Ajax، التي طورتها أبل، حجر الأساس لمزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وتشير الأبحاث إلى أن أبل تعمل على معالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز، مما يقلل من الاعتماد على الخوادم الخارجية ويُحافظ على سرية البيانات.

ومع تزايد تعقيد مهام الذكاء الاصطناعي، قد تلجأ أبل إلى شراكات مع شركات رائدة في هذا المجال مثل جوجل أو OpenAI، وذلك للحصول على مساعدة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها.

تُدرك آبل أهمية الخصوصية، لذا من المتوقع أن تُقدم مزايا الذكاء الاصطناعي مع ضمانات قوية لحماية البيانات.

من جانبه، أعرب كوك عن تفاؤله بقدرات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن “أبل” لديها “بعض الأشياء المثيرة” للإعلان عنها قريبًا، وتُشير توقعات الخبراء إلى أن مؤتمر المطورين العالمي في يونيو قد يكشف النقاب عن خريطة طريق أبل للذكاء الاصطناعي بشكلٍ شامل.