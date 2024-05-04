القحطاني لـ”الوئام”: “ميدياثون” يهدف إلى تطوير إعلام الحج والعمرة عبر 3 مسارات

تحتضن مكتبة الملك فهد الوطنية أعمال “ميدياثون الحج والعمرة”، الحدث الذي يتسابق من خلاله الإعلاميون والمهتمون لابتكار مبادرات نوعية وتقديم عدد من المنتجات والأحداث المعرفية والمهارية للإسهام في تطوير إعلام الحج والعمرة.

وقال عمر القحطاني، رئيس قسم المبادرات الإبداعية بمركز التواصل الحكومي، إن “ميدياثون” هو أحد المشروعات التي يُقدمها مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، وإن هذه النسخة حول إعلام الحج والعمرة وكيفية تطويره.

وأضاف القحطاني في تصريحات خاصة لـ”الوئام” أن “ذلك من خلال الشراكة مع الجهات والأفراد لحل التحديات الإعلامية في 3 مسارات، هي: صناعة المحتوى الإبداعي، الخدمات والتسهيلات الإعلامية، واللغات والترجمة، لابتكار مبادرات ومشروعات إعلامية تعزز التغطية الاحترافية”.

وتابع القطحاني: “أكثر من 1300 فريق مُسجل في البوابة الإلكترونية، وتأهل منهم أكثر من 30 فريقًا للمنافسة في المراحل النهائية”، موضحاً أن الفرق ستقدم أفكارها على المسرح بعد أن حظيت بالعديد من ورش العمل والجلسات الحوارية والعروض الإثرائية.

وأشار إلى أن “السباق هو وسيلة وليس غاية، الغاية هي تنفيذ المشروعات على أرض الواقع لتطوير إعلام الحج والعمرة”.

ويُقدم “ميدياثون” الحج والعمرة، على مدار 3 أيام، مجموعة من الجلسات الإرشادية مع أكثر 25 مرشدًا من الخبراء والمختصين في مجالات: الإعلام والاتصال، والابتكار وريادة الأعمال، والتقنية، والحج والعمرة، والقانون.

ويهدف إلى مشاركة واسعة من قطاعات الإعلام والاتصال المؤسسي، ووسائل الإعلام، والشركات الإعلامية، والجامعات، والجهات المتخصصة في الحج والعمرة، بالإضافة إلى الأفراد من العاملين في المجال الإعلامي والحج والعمرة، والأكاديميين، والمبرمجين والمتخصصين بالتقنية.