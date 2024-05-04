وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الياباني تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم السبت، في جدة، مع وزير التحول الرقمي الياباني تارو كونو، والوفد المرافق له.

وناقش مع نظيره الياباني توسيع الفرص الاستثمارية في المجال الرقمي بين البلدين لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار، وما تم تحقيقه بين الطرفين في عدد من المشاريع الرقمية والمبادرات المشتركة ضمن الرؤية السعودية اليابانية 2030 وتسريع تبني التقنيات الحديثة في خدمات الحكومة الرقمية.

بالإضافة إلى توطين مراكز البحث والتطوير وتحفيز الشراكات بين البلدين الصديقين لتنمية القدرات وبناء اقتصاد قائم على التقنية والابتكار.