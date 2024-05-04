رونالدو: لا أبحث عن الأرقام وأتمنى أن ننهي الموسم بتحقيق لقب

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بتسجيل الأهداف، مشيرًا إلى أن الفريق لعب بشكل جيد وقدم مباراة ممتعة للجماهير.

النصر واجه نظيره الوحدة، على ملعب الأول بارك في إطار مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو قائد النصر ثلاث أهداف للعالمي “هاتريك” في الدقائق 5، 12، 52، ليسجل الدون الهاتريك الخامس مع النصر منذ انضمامه.

بينما أحرز أوتافيو هدفًا في الدقيقة 18، وأضاف ساديو ماني الهدف الرابع في الدقيقة 45، وأضاف محمد آل فتيل الهدف السادس في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة “ssc”: “أنا سعيد، والأهم أن الفريق لعب بشكل جيد، ولعبنا مباراة كبيرة، ومنحنا لجمهورنا مباراة ممتعة بأهداف كثيرة”.

وأكمل: “أقول دائما أن الأرقام القياسية تأتي بطريقة تلقائية وطبيعية، وأنا لا أرقد وراء الأرقام، الأرقام هي التي تأتي تلقائيًا، وسأصل إلى 900 هدف”.

وأختتم: “أتمنى أن نختتم الموسم بهدف، ونتطلع إلى ذلك، ولدينا مباريات علينا أن نلعبها وأن نستمر على هذا المنوال وهو اللعب الجيد، علينا أن نعمل بجد وأن نستعد، وسنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم”.