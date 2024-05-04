الاقتصاد السعودي في 2024.. فرص واعدة لتحقيق المستهدَف

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

5 مايو 2024

الاقتصاد السعودي في 2024.. فرص واعدة لتحقيق المستهدَف

مقالات الرأي
الاقتصاد السعودي في 2024.. فرص واعدة لتحقيق المستهدَف

الدكتور السيد خضر – الخبير الاقتصادي ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية

تعدّ السعودية واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم والشرق الأوسط، كونها تتبنَّى رؤية طموحة للتنمية الاقتصادية تعرف بـ”رؤية 2030″.

وتهدف هذه الرؤية إلى تنويع اقتصاد السعودية بعيداً عن الاعتماد الرئيسي على النفط وتعزيز القطاعات الأخرى؛ مثل السياحة والترفيه والطاقة المتجددة والتصنيع والتكنولوجيا.

وتوجد عدة عوامل تدعم فرص الاقتصاد السعودي في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ومن بين هذه العوامل تنويع الاقتصاد، إذ تعمل السعودية على تحقيق تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات غير النفط، مما يخلق فرصا للاستثمار في مجالات مختلفة، على سبيل المثال، تم إطلاق مشروعات ضخمة مثل مدينة نيوم ومشروع الرياض، وتهدف هذه المشروعات إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم بيئة الاستثمار المحسَّنة.

كما تعمل الحكومة السعودية على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية، وتوفير حماية قانونية للمستثمرين، كما تم إنشاء هيئة الاستثمار السعودية لتسهيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية والإصلاحات الاقتصادية، لتقوم السعودية بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة التي تهدف إلى تحسين المناخ التجاري وتشجيع الاستثمار. على سبيل المثال، تم إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين الشركات الخاصة من المشاركة في المشروعات الحكومية وتشغيلها.

بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية، تُولي السعودية اهتماما كبيرا لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك النقل والطرق والمطارات والموانئ، كما تُوفّر البنية التحتية المحسّنة بيئة مناسبة للاستثمارات وتعزّز النمو الاقتصادي، فضلا عن الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، حيث تهدف السعودية إلى تعزيز قدراتها في مجال الابتكار والتكنولوجيا من خلال تطوير المراكز التكنولوجية وتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز البحث والتطوير.

كما يُسهم هذا الاستثمار في تعزيز القطاعات الجديدة وتحقيق النمو المستدام. ومع وجود هذه العوامل وجهود الحكومة السعودية، يُمكن أن تكون هناك فرص كبيرة لجذب الاستثمارات وتحقيق معدل التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستهدف في عام 2024.

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