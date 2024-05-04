“الأرصاد”: توقعات بأمطار على الرياض وعوالق ترابية بالمدينة المنورة

أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار يومي الأحد والإثنين من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.

تشمل التوقعات الرياض العاصمة ومحافظات الدوادمي، والقويعية، والزلفي، والغاط، وشقراء، ومرات، والمزاحمية، وضرما، والدرعية وحريملاء وثادق والمجمعة ورماح.

من جانبه، أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

كما نبّه المركز ليوم غدٍ من عوالق ترابية على المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الـ9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.