حراك طلاب أمريكا.. تسونامي جديد

أسامة الهتيمي – الباحث المتخصص في الشؤون الدولية والإقليمية

تابعتُ، كما تابَع غيري الكثيرون، على امتداد الأيام الماضية، منذ الـ18 من أبريل الماضي بالتحديد، حراك الطلاب في الجامعات الأمريكية والذين مثَّلوا صوتا قويا في وجه الإدارة الأمريكية التي تماهت كعادتها مع العدوان الإسرائيلي إلى أقصى درجة، وهو الحراك الذي مثّل صدمة حقيقية، ليس للبيت الأبيض فحسب، بل وللمشرّعين الأمريكيين أيضا، والذين اعتادوا، وعلى مدى العقود الماضية، أن مواقفهم من “إسرائيل” وتعاطيهم مع الصراع الدائر في الأرض المحتلة لصالح الاحتلال، ليسا فقط خطا أحمر، لكنّهما كذلك إحدى أوراقهم لكسب التأييد الجماهيري وتحقيق الطموحات السياسية لكلّ منهم.

وبالطبع، فإنّ هذا الحراك الطلابي، بما هو عليه ووفق ظرفيته، له دلالات ونتائج خطيرة، لعل أهمّها:

أثبت هذا الحراك أن كل المحاولات الأمريكية الدؤوبة وجهود الإعلام الذي تُسيطر عليه اللوبيات الصهيونية لنحو 80 عاما تقريبا، قد فشلت في تغييب وعي الجيل الجديد من الشباب الأمريكي، بشأن ما يحدث في الأرض المحتلة وتزييف الحقائق، حيث برهنوا على إدراكهم الدقيق للفرق بين إدانة الإبادة الحاصلة والحرب اللاإنسانية واحتلال الأرض، ودعوى معاداة السامية التي ليست إلا سيفا مُسلّطا على رقاب كل مَن يدين الاحتلال.

الحراك والاحتجاجات هذه المرة ليست شعبوية بالمعنى التقليدي؛ فغالبية المشاركين فيها مِن الطلاب الجامعيين، بل ومن نخبة الطلاب الجامعيين الذين ينتمون إلى جامعات بارزة، مثل كولومبيا وييل ونيويورك وهارفارد، فضلا عن طلاب نحو 75 جامعة وكلية أمريكية أخرى، وهو ما يقطع الطريق على أي دعاوى تستهدف الإساءة للحراك والتقليل من شأنه.

أسهم رد الفعل الأمني على الحراك الطلابي في تعرية دعاوى الديمقراطية الأمريكية، وتشويه وجه أمريكا التي كانت تقدِّم نفسها وما زالت، باعتبارها المدافع عن قيم الديمقراطية وحرية الرأي، فقد بدا واضحا أمام الرأي العام حجم التناقض بين هذا الخطاب المنافق والواقع الحقيقي.

سيدفع بكل تأكيد هذا الحراك الإدارة الأمريكية لاحقا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تكفل لها فرض المزيد من السيطرة على الجامعات الأمريكية، والحدّ مِن نشاط الطلاب العرب والمسلمين في هذه الجامعات، والذين كان لهم بكل تأكيد دور مهم في هذا الحراك.

بات الحديث عن وجود نموذج ديمقراطي مثالي يُمكن أن يحتذى به أمرا مشكوكا فيه؛ فالديمقراطية باتت عرجاء في كل مكان، والنموذج الغربي، متجسّدا في فرنسا وأمريكا وغيرهما، بات مشوّها لأقصى درجة، الأمر الذي ستكون له انعكاساته الفكرية خلال السنوات المقبلة، أقلها مواصلة المراجعات حول مفهوم الديمقراطية وأبعادها الحضارية.

أكَّد مجدّدا رد الفعل الأمريكي النظامي على الحراك الطلابي أن العلاقات “الأمريكية-الإسرائيلية” ليست علاقة قائمة على المصالح الاقتصادية والسياسية فحسب، رغم أهمية هذا البعد، كون “إسرائيل” دولة وظيفية، لكنْ ثمّة بُعد أيديولوجي وعقائدي بين الطرفين، لعل بعض مظاهره تبيّنت بوضوح في التحقيق الذي أجراه الكونجرس مع رئيسة جامعة كولومبيا، نعمت شفيق.

تنبّه الشعب الأمريكي، ونخبته ممثلةً في الحركة الطلابية، إلى خطورة الاستراتيجية الأمريكية في التعاطي مع الكيان، وأن مواصلة هذه الاستراتيجية هي تهديد حقيقي لمصالح أمريكا، وهو ما دفعهم إلى رفع شعار “ليس باسمي”.

تنتاب المؤسسات والمنظومات الإعلامية التقليدية بكل تأكيد حالة من الفزع، بعدما تكشّف أنها فشلت في دفع الأمريكيين لحصر متابعة ما يجري في الأرض الفلسطينية على ما تقدّمه من مادة إعلامية تُشكّل وعيا موجّها؛ فأغلب الأمريكيين، وفي مُقدّمتهم الطلاب، أضحوا يتعرّفون على حقائق ما يجري من مواقع التواصل التي لا تخضع لقيود المؤسسات وحسابات الأنظمة، الأمر الذي ربما سيدفع هذه المؤسسات إلى التفكير جديا في البحث عن آليات لضبط الأمور.

لا يُجادل اثنان مِن المتابعين في أن الحراك الطلابي سيفرض نفسه على أي انتخابات تشهدها الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، سواءً كانت تشريعية أو رئاسية؛ فالقوى السياسية في أمريكا أدركت أن تغييرا جوهريا حدث في المزاج الشعبي الأمريكي تجاه الصراع العربي الصهيوني، وأنه يجب النظر بجدية لهذا التحوّل ومراعاته، وهو ما سيصبّ بالتأكيد في صالح القضية الفلسطينية.

يمنح هذا الحراك بتداعياته السلبية دعما غير محدود للقضية الفلسطينية والصراع العربي-الصهيوني، فهو بلا شكّ دعوة ستدفع الكثيرين مِن الغربيين بشكل عام، وأبناء الشعب الأمريكي بشكل خاص، إلى إعادة البحث عن تاريخ نشأة هذا الصراع وحقي…